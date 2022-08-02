تعليمات مهمة لسكان محافظة مأرب من مشروع مسام لنزع الألغام

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دعا مشروع مسام لتطهير الألغام، سكان محافظة مأرب إلى سرعة الإبلاغ عن أي ألغام أو أجسام مشبوه في مجاري السيول وعدم العبث بها حرصاً على سلامتهم.
وأكد أن فرقه الهندسية العاملة في محافظة مأرب تتعامل مع أي بلاغات بشكل فوري وجاد وبأن سلامة المواطنين وإبعادهم من خطر الألغام ونتائجها المأساوية من أهم أولويات المشروع.
وجرفت السيول التي شهدتها محافظة مأرب، عشرات الألغام التي زرعتها سابقاً ميليشيا الحوثي، في مناطق مختلفة بالمحافظة الواقعة شرق اليمن.