حتى الأغنام لم تسلم.. حصيلة بضحايا ألغام الحوثي خلال فترة الهدنة

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وثق مرصد حقوقي، خلال فترة الهدنة من 2 أبريل وحتى الأول من أغسطس الجاري، والتي ترعاها الأمم المتحدة، سقوط 168 ضحية من المدنيين نتيجة الألغام التي زرعها مليشيا الحوثي والمقذوفات من مخلفاتها في مناطق واسعة من اليمن.
وأوضح المرصد اليمني للألغام، في تغريدة على صفحته بتويتر، أن الضحايا هم 57 شهيدا من بينهم 28 طفلا وأربع نساء، إضافة إلى 111 جريحا بينهم 47 طفلا و8 نساء.
وأضاف أن محافظة الحديدة تصدرت قائمة الضحايا بـ 69 ضحية مدنية "قتلى وجرحى"، ثم محافظة تعز بـ 26 ضحية، وتوزع باقي الضحايا في محافظات حجة، البيضاء، صعدة، الجوف، مأرب، لحج وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأشار إلى أنه خلال فترة الهدنة وإلى جانب الخسائر البشرية هناك خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات الألغام والمقذوفات، تمثلت في تدمير 6 سيارات، وحراثتين زراعيتين ، و9 دراجات نارية ونفوق نحو 40 رأسا من الماشية "أغنام وإبل".
وجدد المرصد اليمني للألغام، مطالبة للأمم المتحدة والحكومات والمنظمات، بالضغط على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام، ودعم فرق التطهير، بما في ذلك الدعم العاجل لتطهير المناطق المأهولة بالسكان والزراعية التي تعرضت مؤخرا للتلوث، نتيجة جرف السيول إليها كميات كبيرة من الألغام.