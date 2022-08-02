دولة أوروبية تعلن استقبال المسافرين من دولة عربية دون تأشيرة لمدة شهر كامل

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أعلنت سفارة جمهورية صربيا لدى القاهرة عبر موقعها الرسمي، قرار الحكومة الصربية بالموافقة على دخول المصريين إلى بلادها دون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت السفارة أن ذلك اعتبارا من 30 يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر 2022 بصفة مبدئية تجريبية.
ويأتي قرار حكومة صربيا دخول المصريين إلى أراضيها دون تأشيرات مسبقة، كأحد النتائج المثمرة التي حققتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة صربيا خلال شهر يوليو الماضي وعقده لقاءات ثنائية وجماعية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.
وكان الرئيس السيسي، قد زار صربيا قبل أقل من أسبوعين، والتقى هناك بعدد من كبار المسؤولين على رأسهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش.
ويأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صربيا، حيث قال إن المباحثات مع الرئيس الصربي تناولت العلاقات وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين