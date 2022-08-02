ما حقيقة مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية؟

الثلاثاء 02 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف مسؤولون أمريكيون مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهري بغارة أمريكية.

وقال مراسل وكالة «أسوشيتد برس» على موقع «تويتر»، صباح اليوم الثلاثاء، إن غارة أمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، نهاية الأسبوع الماضي، في أفغانستان.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة لوسائل إعلام، إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان، في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كانت هناك ضحايا.

وكان كبير المتحدثين باسم حركة طالبان قد قال إن الولايات المتحدة شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في كابول، في مطلع الأسبوع. وقال ذبيح الله مجاهد في بيان إن الهجوم وقع يوم الأحد وتدينه الحركة، باعتباره انتهاكا «للمبادئ الدولية» واتفاق 2020 المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية.