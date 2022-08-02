غوتيريش: العالم على بعد خطوة من الإبادة النووية

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حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، العالم من أن “الإنسانية على بعد سوء تفاهم واحد، أو سوء تقدير واحد، من إبادة نووية”، مستشهدًا بالحرب الدائرة في أوكرانيا، والتهديدات النووية في آسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.
تحذير مفزع:
أطلق غوتيريش تحذيره المفزع لدى افتتاح اجتماع رفيع المستوى طال تأجيله لمراجعة المعاهدة التاريخية التي مضى على إبرامها خمسون عامًا، والتي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والتحول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية في نهاية المطاف.
كوريا الشمالية:
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة، وأن إيران “إما غير راغبة أو غير قادرة” على قبول اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 بهدف كبح برنامجها النووي، كما أن روسيا “منخرطة في لعبة تهديدات نووية خطيرة ومتهورة” في أوكرانيا.
واستشهد بلينكن بتحذير أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، من أن أي محاولة للتدخل ستؤدي إلى “عواقب لم ترونها من قبل”، مؤكدًا على أن بلاده “واحدة من أكبر القوى النووية”.