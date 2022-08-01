غوتيريش: العالم على بعد خطوة من الإبادة النووية عضو في تنظيم القاعدة..جاسوس حوثي يقع في قبضة الأجهزة الأمنية المبعوث الاممي يعلن عن اتفاق جديد بين الشرعية والمليشيات الخزانة الأمريكية تدرج 6 كيانات في قائمة العقوبات الخاصة بإيران وزير الدفاع السابق يوجه دعوة إلى قيادات قوات الشرعية والفريق «الداعري» يكشف عن أولوياته مؤسسة وطن تختتم مشروع توزيع المبالغ النقدية للأسر الأشد احتياجا في مأرب عاجل: أول بيان صادر عن وزير الدفاع اليمني الجديد «نص البيان» العليمي يلتقي المحافظين الجدد لحضرموت وسقطرى ويحثهما على تنفيذ 5 نقاط رئيسية حزب الاصلاح يعلن موقفه من المحافظ الجديد لحضرموت.. من هو بن ماضي؟ رئيس اتحاد الكرة يعد بمعسكر خارجي لمنتخب الشباب ويوجه بصرف مكافئة مالية
أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 6 كيانات مرتبطة بإيران.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إيران
وأوضحت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “سنواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي”.