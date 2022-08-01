الخزانة الأمريكية تدرج 6 كيانات في قائمة العقوبات الخاصة بإيران

الإثنين 01 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 268

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 6 كيانات مرتبطة بإيران.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إيران

وأوضحت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “سنواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي”.