وزير الدفاع السابق يوجه دعوة إلى قيادات قوات الشرعية والفريق «الداعري» يكشف عن أولوياته

الإثنين 01 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع السابق، القيادات العسكرية الى الوقوف خلف قيادة وزارة الدفاع الجديدة في توحيد القوات المسلحة والوقوف صفاً واحداً ضد العدو الحوثي الذي انقلب على الدولة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعالية نظمتها وزارة الدفاع لتكريمه اليوم بالعاصمة المؤقته عدن.

من جانبه هنأ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الفريق الركن محمد المقدشي بمنحه ثقة المجلس الرئاسي وتعيينه مستشاراً للقائد الاعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع والامن..مشيداً بالجهود التي بذلها في اعادة بناء الجيش الوطني..مؤكدا ان امام الجميع مسؤوليات وطنية في استعادة الدولة والعاصمة صنعاء..مشيراً الى ان اولوياته تتمثل في تنفيذ رؤية القيادة السياسية والمتمثلة بلملمة ووحدة الصف الوطني بين مختلف التشكيلات العسكرية.

وعبر وزير الدفاع الداعري عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وما تقدمانه من دعم لامحدود شمل مختلف مناحي الحياة .. متمنياً ان يتواصل هذا الدعم حتى يتم تحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته وتحقيق الامن والاستقرار.

من جهته جدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، التأكيد باسمه وكل مقاتلي ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة استعداداهم لتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع.

هذا وقد قام وزير الدفاع بحضور عدد من القيادات العسكرية، بتسليم درع الوزارة لمستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع والامن تقديراً لدوره الوطني.