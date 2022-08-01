مؤسسة وطن تختتم مشروع توزيع المبالغ النقدية للأسر الأشد احتياجا في مأرب

الإثنين 01 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استكملت مؤسسة وطن التنموية الخميس الماضي مشروع توزيع المبالغ النقدية للأسر الأشد احتياجا في محافظة مأرب، والذي بدأ قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن الفرق الميدانية للمؤسسة عملت بجد واجتهاد على معرفة الأسر الأشد احتياج، وجمعت كافة بيانات تلك الأسر وارسال المبالغ النقدية لها عبر التسليم المباشر ، والتحويل بواسطة الصرافة لأكثر من ألف أسرة..

وأوضح في تصريح له أن اعتماد المؤسسة على الحوالات النقدية سهل وصول الأموال إلى الأسر المستحقة،

كما وفر جهد للفرق الميدانية، مشيرا إلى أن المشروع استهدف أكثر من ألف أسرة فقيرة من كافة المحافظات اليمنية. وخلال أيام عيد الأضحى نفذت المؤسسة أربعة مشاريع، توزيع الأضاحي للمناطق الأمنية ، وتقديم كسوة العيد للمرابطين في الصفوف الأمامية، وكذلك تقديم حلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات،

وتقديم المبالغ النقدية للأسر الأشد احتياجا. وطوال العام تقدم مؤسسة وطن قوافل غذائية ودوائية اسبوعية وشهرية لأفراد الجيش والمقاومة في كافة الجبهات في إطار معركة اليمنيين الوطنية بوجه الانقلاب الحوثي.