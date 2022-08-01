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العليمي يلتقي المحافظين الجدد لحضرموت وسقطرى ويحثهما على تنفيذ 5 نقاط رئيسية

الإثنين 01 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
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ادى اليمين الدستورية، بالعاصمة عدن اليوم الاثنين، امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مبخوت بن مبارك بن ماضي بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة حضرموت، ورأفت علي ابراهيم الثقلي بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة ارخبيل سقطرى.

وقالت وكالة سبأ ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحدث للمحافظين الجديدين بكلمة توجيهية حثهما فيها على اهمية العمل بروح الفريق الواحد لتفعيل اجهزة الدولة، واقامة العدل وانفاذ القانون، والعمل مع كافة المكونات لاستثمار المقومات الفريدة للمحافظتين المتميزتين تاريخاً، وموقعاً، وفرصاً تنموية واعدة.

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