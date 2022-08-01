حزب الاصلاح يعلن موقفه من المحافظ الجديد لحضرموت.. من هو بن ماضي؟

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اعلن حزب الاصلاح بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) موقفه من تعيين محافظ جديد للمحافظة.
وقال الحزب: «يرحب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة حضرموت بصدور القرار الجمهوري رقم 18 لعام 2022م والذي قضى بتعيين الأخ مبخوت مبارك بن يسلم بن ماضي محافظا لمحافظة حضرموت، ونيله ثقة القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي».
وهنأ إصلاح حضرموت المحافظ الجديد، معبرا عن سعادته بهذا التعيين آملاً أن يكون هذا القرار بداية عهد جديد تنعم فيه حضرموت بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
كما عبر إصلاح حضرموت، عن استعداده التام للتعاون مع المحافظ الجديد لما فيه مصلحة حضرموت خصوصاً والوطن عموماً، متمنيا للمحافظ بن ماضي، التوفيق والسداد لما فيه خدمة أبناء المحافظة.
وصدر امس الاحد القرار الجمهوري رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢م قضت المادة الأولى منه بتعيين "مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي" محافظا لمحافظة حضرموت بدلا عن المحافظ السابق فرج البحسني الذي استمر بمنصبه عضوا في مجلس الرئاسة.
وبن ماضي هو عضو في البرلمان اليمني عن حزب المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 155 في حضرموت.
وهو ايضا عضو في هيئة التشاور والمصالحة التي اعلن عن تشكيلها بالتزامن مع تشكيل المجلس الرئاسي، وتضم خمسين عضوا.