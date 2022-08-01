رئيس اتحاد الكرة يعد بمعسكر خارجي لمنتخب الشباب ويوجه بصرف مكافئة مالية

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كشف رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، الشيخ احمد العيسي عن ترتيبات لإقامة معسكر خارجي لمنتخب الشباب استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها لاوس بعد شهر ونصف من الآن.
وهاتف رئيس الاتحاد، أحمد صالح العيسي، بعثة المنتخب الوطني للشباب، بعد الخسارة من السعودية امس الاحد..مشيدا بالمستوى الذي قدموه خلال بطولة كأس العرب للشباب في السعودية.
وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب، محمد مهيم في بيان نشره في صفحة الاتحاد، أن الشيخ العيسي وجه رئيس البعثة أحمد الشرفي بالترتيبات لأداء العمرة لجميع أفراد البعثة، كما قدم حافزاً مالياً لجميع أفراد البعثة.
وغادرت اليمن البطولة بعد الخسارة من السعودية في ربع النهائي بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.