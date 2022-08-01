مصادر دبلوماسية تكشف عن حراك سياسي كبير و مقترحات أممية جديدة للهدنة اليمنية

الإثنين 01 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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كشفت مصادر دبلوماسية عن مقترحات أممية لاتفاق جديد للهدنة اليمنية التي ستنتهي في الثاني من أغسطس (آب) 2022 ما قد يلبسها ثوباً جديداً.

ولم تؤكد المصادر ماهية التعديلات؛ لكن مصادر أخرى توقعت إيلاء تعز أولوية في الاتفاق الجديد.

وترجح مصادر غربية مطلعة زيارة المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، إلى صنعاء في محاولة جديدة للدفع بمسألة الهدنة الجديدة. وشهدت الهدنة سجالاً يمنياً بعد انطلاقها لمدة شهرين في الثاني من أبريل (نيسان) 2022، وجرى تمديدها حتى الثاني من أغسطس.

ويرى يمنيون أن الميليشيات المدعومة من إيران لم تلتزم بنود الهدنة، ولم تتجاوب مع مقترحاتها وتحركاتها، في إشارة إلى جرائم حوثية بحق أطفال في تعز وقرية بالبيضاء (جنوب صنعاء) فضلاً على عرقلة مقترحات فتح المعابر بتعز.

وبنود الهدنة الأربعة هي وقف إطلاق النار، ورحلات تجارية محددة من وإلى مطار صنعاء، وتدفق سفن الوقود للحديدة، وفتح المعابر بما فيها تعز.

وفي حين لم يتسنَّ التحدث مع الحكومة اليمنية، تجدر الإشارة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي أورد في بيان اجتماع له، السبت 30 يوليو (تموز) 2022، أنَّه «اطلع من وزير الخارجية (اليمني) الدكتور أحمد بن مبارك، على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات».

وترجّح المصادر أنَّ الرسالة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة كانت تتضمن المقترحات الجدية بشأن الهدنة