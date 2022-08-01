تغييرات كبيرة في واتساب طال انتظارها 

الإثنين 01 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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انشغل تطبيق واتساب في الفترة الأخيرة بالعمل على بعض الميزات الجديدة الهائلة، والتي طال انتظارها من المستخدمين كثيرًا، وعرضت صحيفة The Sun البريطانية أبرز تلك المميزات.

أبرز التغييرات المنتظرة من واتساب:

قدم موقع WABetaInfo المتخصص في الكشف عن تسريبات واتساب لمحة عن التغييرات المنتظرة التي يمكن إطلاقها قريبًا.

1- حفظ الدردشات قبل حذفها:

أدت ميزة القدرة على حذف الدردشات إلى تغيير كل شيء على واتساب عندما تم إطلاقها، لكن الأمور تبدو وكأنها تتحرك خطوة إلى الأمام، حيث يختبر المطورون طريقة للاحتفاظ بالرسائل قبل حذفها.

2- الصور الرمزية لمحادثات الفيديو:

إذا كنت لا ترغب في إظهار وجهك في دردشة فيديو على WhatsApp فقد تكون هناك طريقة أخرى قريبًا، فبعد التحديث القادم، ستتمكن من إنشاء صور شخصية كرتونية Avatars خاصة بك، تمامًا مثل Memoji على Apple iPhone.

3- وضع التخفي:

سيسمح لك وضع التسلل الخفي باستخدام التطبيق دون أن يتم رؤيتك، عن طريق إخفاء حالتك على الإنترنت عن الأصدقاء، وفي الوقت الحالي كل ما يمكنك فعله إخفاء آخر ظهور، لكن قريبًا سيتاح لك أيضًا إخفاء ظهورك على الإنترنت من الأساس.