النفط يواصل مكاسبه.. والسوق ينتظر اجتماع “أوبك”

الإثنين 01 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 318

واصل النفط تحقيق المكاسب، مستمرًا على ارتفاعه خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع تسجيل أسعار النفط قفزات قوية خلال تداولات يوم الجمعة الماضي.

بينما تسببت المخاوف بشأن حجم المعروض في تزايد حالة من عدم اليقين في الأسواق قبل اجتماع تكتل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والدول المصدرة من خارج المنظمة والمعروف باسم (أوبك+) في الأسبوع المقبل، والذي من المنتظر أن يحدد مستويات إنتاج الطاقة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم شهر سبتمبر بنسبة 3.21٪ ليغلق عند مستويات 98.12 دولار للبرميل، في الوقت نفسه، ارتفع خام برنت تسليم الشهر نفسه بنسبة 5.21٪ ليغلق عند مستويات 104.00 دولارات.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بمقدار 6 في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 605 منصة، وفقًا لتعداد الحفارات الأسبوعية من شركة بيكر هيوز الصادرة يوم الجمعة. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع عدد منصات النفط بمقدار 220. وارتفع عدد منصات الغاز الأمريكية بمقدار 2 خلال الأسبوع نفسه ليصل إجمالي عدد الحفارات في البلاد إلى 157.