عاجل.. صدور قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية محافظا لمحافظة سقطرى  

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبأ

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صدر مساء اليوم الاحد القرار الجمهوري رقم (١٩ ) لسنة ٢٠٢٢م قضت المادة الاولى منه بتعيين الأخ رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".