الصدر يصف احتجاجات العراق بـ “الفرصة الذهبية” لإسقاط النظام

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وصف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، احتجاجات العراق بـ”الفرصة الذهبية لتغيير النظام السياسي والدستور”.
الصدر يصف احتجاجات العراق بالفرصة الذهبية
وقال الصدر: “إن الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى لهي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية”.
وأضاف: “كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى”.
وتابع: “أيها الشعب العراقي، إنكم جميعا مسؤولون وكلكم على المحك.. إما عراق شامخ بين الأمم أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذووي الأطماع الدنيوية بل وتحركه أيادي الخارج شرقا وغربا”.