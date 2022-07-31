سيول الأمطار تجرف عشرات الألغام الحوثية إلى طريق رئيسي بـ مأرب - مرصد الألغام يصدر تحذيراً للمواطنين والمزارعين

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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علِق مسافرون منذ الليلة الماضية، في إحدى المناطق بمحافظة مأرب شرقي اليمن؛ نتيجة جرف السيول الغزيرة عشرات الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي، إلى طريق رئيسي.

وقال المرصد اليمني للألغام إن هنالك "مسافرين عالقين منذ الليلة الماضية، نتيجة جرف السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة لعشرات الألغام إلى الطريق الرئيسي الرابط بين مديرية حريب ومدينة مأرب".

ومنذ الصباح، رصد سكان محليون عشرات الألغام الطافية على الوحل، بعد أن جرفتها السيول من مناطق محيطة وجلبتها إلى الطرق والأودية بمناطق عدة.

وفي وقت سابق اليوم، ناشد المرصد اليمني للألغام المواطنين والمزارعين بأخذ الحيطة وشديد الحذر جراء الألغام المنجرفة التي أصبحت تشكل خطراً على حياة الأبرياء.

وزرع الحوثيون أكثر من مليوني لغم في مناطق متفرقة من البلاد استطاعوا الوصول إليها، وحوّلوا اليمن إلى أكبر بلد موبوء بالألغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.