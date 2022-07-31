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الحكومة الشرعية توقع اتفاقية تنفيذ نظام التأشيرات الالكترونية

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قالت وكالة الأنباء الحكومية ان وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، ابراهيم حيدان، وقع اليوم اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ النظام اليمني للتأشيرات الالكترونية. 

وتهدف الاتفاقية بحسب الوكالة الرسمية إلى، تعزيز قدرات وامكانات الحكومة اليمنية في مجال إصدار التأشيرات الإلكترونية من خلال تأهيل الكوادر البشرية على استخدام النظام الالكتروني الجديد المترابط مع نظام PISCES للرقابة الحدودية. 

كما تهدف الاتفاقية لتعزيز قدرات الجهات الامنية المختلفة في مجال مكافحة الارهاب والتدقيق الصارم لاجراءات منح تأشيرات الدخول الحدودية وشبكات الشرطة الدولية "الانتربول" إضافة إلى تدريب القدرات البشرية على التعامل مع المهاجرين وتعزيز وسائل التكنولوجيا الامنة وحماية البيانات. 

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