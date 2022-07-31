تغييرات كبيرة في واتساب طال انتظارها النفط يواصل مكاسبه.. والسوق ينتظر اجتماع “أوبك” «مقتدى الصدر» يدعو الجميع لمناصرة المتظاهرين للتحرر من «الاحتلال الإيراني» عاجل.. صدور قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية محافظا لمحافظة سقطرى الصدر يصف احتجاجات العراق بـ “الفرصة الذهبية” لإسقاط النظام سيول الأمطار تجرف عشرات الألغام الحوثية إلى طريق رئيسي بـ مأرب - مرصد الألغام يصدر تحذيراً للمواطنين والمزارعين الأوقاف تصدر بياناً بشأن عمليات الهدم الحوثية لجامع الصالح في صنعاء الحكومة الشرعية توقع اتفاقية تنفيذ نظام التأشيرات الالكترونية الرئيس العليمي يُعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع الاداره الأمريكية رواتب الموظفين ومستجدات الهدنة
قالت وكالة الأنباء الحكومية ان وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، ابراهيم حيدان، وقع اليوم اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ النظام اليمني للتأشيرات الالكترونية.
وتهدف الاتفاقية بحسب الوكالة الرسمية إلى، تعزيز قدرات وامكانات الحكومة اليمنية في مجال إصدار التأشيرات الإلكترونية من خلال تأهيل الكوادر البشرية على استخدام النظام الالكتروني الجديد المترابط مع نظام PISCES للرقابة الحدودية.
كما تهدف الاتفاقية لتعزيز قدرات الجهات الامنية المختلفة في مجال مكافحة الارهاب والتدقيق الصارم لاجراءات منح تأشيرات الدخول الحدودية وشبكات الشرطة الدولية "الانتربول" إضافة إلى تدريب القدرات البشرية على التعامل مع المهاجرين وتعزيز وسائل التكنولوجيا الامنة وحماية البيانات.