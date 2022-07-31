تغييرات كبيرة في واتساب طال انتظارها النفط يواصل مكاسبه.. والسوق ينتظر اجتماع “أوبك” «مقتدى الصدر» يدعو الجميع لمناصرة المتظاهرين للتحرر من «الاحتلال الإيراني» عاجل.. صدور قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية محافظا لمحافظة سقطرى الصدر يصف احتجاجات العراق بـ “الفرصة الذهبية” لإسقاط النظام سيول الأمطار تجرف عشرات الألغام الحوثية إلى طريق رئيسي بـ مأرب - مرصد الألغام يصدر تحذيراً للمواطنين والمزارعين الأوقاف تصدر بياناً بشأن عمليات الهدم الحوثية لجامع الصالح في صنعاء الحكومة الشرعية توقع اتفاقية تنفيذ نظام التأشيرات الالكترونية الرئيس العليمي يُعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع الاداره الأمريكية رواتب الموظفين ومستجدات الهدنة
عين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، محافظا جديدا لمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم (18 ) لسنة 2022م قضت المادة الاولى منه بتعيين مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظا لمحافظة حضرموت وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
يذكر أن المحافظ الجديد من مواليد 1966م، وهو عضو في مجلس النواب عن الدائرة 155 ممثلا لحزب المؤتمر الشعبي العام وهو عضو لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة