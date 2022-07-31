الرئيس العليمي يُعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، محافظا جديدا لمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم (18 ) لسنة 2022م قضت المادة الاولى منه بتعيين مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظا لمحافظة حضرموت وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

يذكر أن المحافظ الجديد من مواليد 1966م، وهو عضو في مجلس النواب عن الدائرة 155 ممثلا لحزب المؤتمر الشعبي العام وهو عضو لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة