رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع الاداره الأمريكية رواتب الموظفين ومستجدات الهدنة

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن للبحث في المستجدات المحلية، والجهود الاقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وخلال المحادثة أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة عن تقديره للموقف الأميركي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وعلى صعيد دعم جهود السلام والتخفيف من وطأة الأزمة الانسانية الأسوأ في العالم.

وأكد الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا قرار مجلس الأمن 2216.

ونوه بالجهود التي بذلها الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى الهدنة في اليمن، وتشارك ضبط النفس مع مجلس القيادة والحكومة ازاء الانتهاكات،

و الخروقات الواسعة من جانب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني. وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتجارب التهدئة مع المليشيات الحوثية المخيبة للآمال، وصولا إلى الهدنة القائمة التي تنصلت فيها المليشيات عن كافة التزاماتها، بما في ذلك ابقاء الحصار على مدينة تعز والمحافظات الأخرى وعدم دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملفي الاسرى والمحتجزين، وناقلة النفط صافر.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة بدفع كافة رواتب موظفي الخدمة العامة في مختلف انحاء البلاد، على أن تفي المليشيات الحوثية بتعداتها بموجب اتفاق ستوكهولم الملزم بتوريد كافة عائدات موانئ الحديدة وتخصيصها لهذا الغرض.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع كافة عناصر الهدنة المستمرة منذ أربعة أشهر، وأهمية ذلك في تحقيق الآثار الايجابية الملموسة على الصعيد الانساني.

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم جهود المبعوثين الأممي والأميركي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

كما أكد حرص بلاده على دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على مضاعفة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني.