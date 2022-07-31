الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود اليوم الأحد.
وأشار الديوان إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة