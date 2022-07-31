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الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود اليوم الأحد.

وأشار الديوان إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة

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