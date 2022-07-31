مجلس القيادة الرئاسي يفتح ملف الإيرادات السيادية لليمن.. تفاصيل

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة المستجدات المحلية، والاصلاحات المطلوبة في المجالات الادارية والمؤسسية والخدمية، بحضور جميع اعضائه عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني.

وناقش المجلس في هذا الاطار مقترحا لتشكيل لجنة عليا للايرادات السيادية والمحلية، واخرى لمشاريع التنمية والاعمار، المعنيتين باعتماد الرؤية الايرادية للدولة وتمكينها من ادارة جميع مواردها، والاشراف والمتابعة على استيعاب الدعم والمساعدات المخصصة لمشاريع التنمية والاعمار في البلاد..

ويعكس تشكيل اللجنتين الاشرافية والفنية، توجهات المجلس لاجراء مزيد من الاصلاحات الادارية والمالية، والوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، بما في ذلك تسريع استيعاب وتنفيذ حزمة المشروعات الممولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتحسين الخدمات وسبل العيش في محافظة عدن والمحافظات الاخرى.

كما ناقش المجلس في بند منفصل، الاصلاحات الادارية والخدمية في عدد من المحافظات واتخذ بشأنها الاجراءات والقرارات المناسبة، في سياق جهوده الحثيثة لتطبيع الاوضاع، وتحسين الخدمات وتعزيز دور اجهزة الدولة في انفاذ القانون، وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم التي تسببت بها حرب المليشيات الحوثية.

كما ناقش المجلس المقترحات والترتيبات اللازمة للاحتفاء بثورتي السادس والعشرين من سبتمبر، والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والتخليد الامثل لمبادئهما واهدافهما العظيمة في ذكرى الاجيال المتعاقبة. ووافق المجلس في هذا الجانب على عدد من الاجراءات اللازمة لاحياء هذه المناسبات الوطنية التي مثلت تحولا فارقا في مسيرة النضال الوطني ضد الحكم الامامي في الشمال، والاستعمار الاجنبي في الجنوب، ووضعت البلاد على طريق النهوض،

وقدرته على استعادة زخم واحدية الثورة في مواجهة مشروع الامامة الجديدة المدعومة من النظام الايراني. وكان المجلس استمع الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.