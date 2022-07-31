الحكومة الشرعية تؤكد الرواية حول أسباب الانفجارات التي سمع دويها بالعاصمة صنعاء وتحذر

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت الحكومة اليمنية، من استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة لتكديس المزيد من الأسلحة الإيرانية المهربة وسط الأحياء السكنية، واتخاذها المدنيين دروعا بشرية، مؤكدة الرواية حول سبب الانفجارات التي سمع دويها فجر السبت بصنعاء.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن انفجار صاروخ باليستي، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، أثناء تجميعه في هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بالقرب من مطار صنعاء، والذي أدى إلى مصرع 5 مهندسين من عناصر مليشيا الحوثي بينهم أجانب، وإصابة مدنيين وتضرر منازلهم، مؤشر خطير يعكس موقفها من جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن.

‏وأشار الإرياني، إلى أن الحادثة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية والخبراء لمليشيا الحوثي، وعدم اكتراث المليشيا بالمجتمع الدولي، وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها الهدنة الأممية.

‏وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإجراء تحقيق شفاف في سبب الانفجار، واتخاذ موقف حازم للحيلولة دون استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية للهدنة فرصة لتعويض خسائرها وحشد الموارد المادية والبشرية وتكديس الأسلحة، تحضيرا لدورة جديدة من الحرب.

وكانت مصادر في العاصمة صنعاء قالت إن الانفجار الذي سمع دويه في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء، فجر السبت، ناتج عن انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه في ورشة خاصة تابعة لميليشيا الحوثي قرب مطار صنعاء الدولي.

وقتل 5 فنيين من مهندسي صواريخ تابعين للحوثي في انفجار الصاروخ والانفجارات المتتالية في الورشة السرية الموجودة خارج مطار صنعاء وسط الاحياء السكنية، فيما اصيب عدد من المدنيين الساكنين جوار الهنجر بإصابات متفاوته وتضرر منازلهم جراء الشظايا المتطايرة من داخل الورشة والاهتزازات الناتجة عن الانفجارات الشديدة.