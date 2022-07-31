الحوثيون ينسفون الهدنة بشروط جديدة ومسقط تبحث مع واشنطن تمديدها

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بحثت سلطنة عمان مع الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأحد، استمرار الهدنة في اليمن، لتعزيز فرص السلام.
وقالت الخارجية العُمانية إن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكية انتوني بلينكن.
وذكرت الوزارة في بيان إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بجهود استمرار الهدنة في الجمهورية اليمنية تعزيزا لفرص تحقيق السلام والاستقرار لليمن.
وأشارت إلى أن الوزيرين بحثا مفاوضات استئناف العمل بالاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ومستجدات الحرب الأوكرانية.
وحسب البيان تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والمساعي لمعالجة القضايا عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ للدول والشعوب استقلالها وسيادتها والتعايش السلمي بينها.
ورفض الحوثيون تجديد الهدنة التي تنتهي بعد ثلاثة أيام (الثاني من أغسطس/آب) إلا بدفع الحكومة المعترف بها دولياً رواتب الموظفين الحكوميين وزيادة عدد الرحلات والوجهات من مطار صنعاء الدولي.
ووصل وفد عماني اليوم الى صنعاء للقاء قيادات الجماعة الحوثية لبحث تمديد الهدنة، فيما غادر المبعوث الاممي عدن، دون نتائج.