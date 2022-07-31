في سابقة خطيرة… .إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 60 كيلو من مادة الحشيش والكريستال والأفيون في شبوة

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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تمكن ضباط وأفراد مكافحة المخدرات، مساء أمس، من إلقاء القبض على احدى أخطر العصابات الإجرامية المحترفة في تهريب وترويج المخدرات، وبِحوزتهم كمية كبيرة وهائلة؛ من مادة الحشيش المخدر، والكريستال - الشبو، والأفيون، في أحد المناطق بِمحافظة شبوة.

وأشار "العقيد/ أحمد مساعد - مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، بأنَّ "ثمة معلومات هامة ومؤكدة توفرت لدينا بشأن وجود عصابة تَمتهن تلك المهنة الخبيثة في أحد المناطق بالمحافظة".

وعقب عملية رصد ومتابعة منذُ مطلع شهر يوليو.. قال "العقيد/ أحمد مساعد" بأنها "تحركت قوة أمنية مُشددة؛ بِمشاركة ضُباط وأفراد من إدارة البحث الجنائي إلى جانب ضُباط وأفراد من إدارة مكافحة المخدرات، وقامت بِمداهمة الموقع المستهدف؛ حيث تمكنت من الإيقاع بِالمتهمين.

وتُثمن "إدارة مُكافحة المخدرات م/ شبوة" الدور البارز والدعم اللامحدود المقدم من محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، وأيضًا المتابعة المستمرة والإشراف المُباشر من مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن عوض مسعود الدحبول.

وأسفرت العملية عن القبض على كمية تقدر بـ60 كيلو غرامًا من مادة الحشيش المخدر، وكميات مختلفة من الكريستال -الشبو- والأفيون أيضًا.

من جانبه.. قال "العميد ركن/ عوض مسعود الدحبول - مدير عام الإدارة العامة لشرطة شبوة" إلى أنه "تم تحريز المضبوطات، وعمل محاضر الضبط" مُشيرًا إلى أنه "سوف يتم تحويل المُتهمين إلى النيابة؛ لينالوا جزاءهم العادل - وفق القانون".

مُشيدًا "العميد عوض الدحبول" بِدرجة الوعي المجتمعي لدى أبناء شبوة، وتعاونهم البارز، مؤكدًا أنَّ "تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية؛ هو عاملًا رئيسيًا في ترسيخ مَداميك الأمن والاستقرار والسكينة العامة لِلمحافظة.

وعلى صعيد متصل.. تؤكد "إدارة مكافحة المخدرات م شبوة" بأنها لن تتهاون في أداء مهامها العملية لِلقضاء على العِصابات الإجرامية، وتقديم مُنتسبوها إلى العدالة، لينالو جزاءهم العادل - وفقًا لِلنظام والقانون.