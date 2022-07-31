بتكلفة 20 مليار دولار.. روساتوم الروسية توقع عقدا لبناء محطة نووية في تركيا

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت شركة "روساتوم" الروسية، الأحد، منح شركة الطاقة TSM عقد القيام بعمليات البناء المتبقية بمحطة الطاقة النووية "أكويو" جنوبي تركيا، والتي تصل كلفتها 20 مليار دولار.

وقالت "أكويو نيوكلير"، وهي شركة تابعة لـ "روساتوم" تبنى 4 مفاعلات في المكان الذي يقع على البحر المتوسط، في بيان، إنها وقعت عقد البناء مع TSM بعد إنهاء اتفاقها مع شركة "آي.سي إيكتاس" التركية.

وأضاف البيان: "ستُنقل جميع الأشغال الجارية بموجب عقود فرعية إلى TSM.. ستُوقع عقود مماثلة جديدة بين TSM ومقاولين من الباطن".

وأضافت الشركة أن العقد المبرم مع TSM سيضمن اكتمال العمل في المواعيد التي سبق الاتفاق عليها وحصول العمال على رواتبهم في الوقت المحدد.

وبحسب التسجيل التجاري التركي، فإن 3 شركات، تتخذ من روسيا مقار لها، تملك شركة TSM.

وتهدف الحكومة التركية إلى بدء تشغيل المفاعل الأول في المحطة التي يبلغ إجمالي طاقتها 4800 ميجاوات قبل الانتخابات العامة، العام المقبل.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد أشار في وقت سابق، إلى أن بلاده يمكن أن تعمل مع روسيا في بناء محطتين أخريين.

ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء بمجرد تشغيل جميع المفاعلات الأربعة.