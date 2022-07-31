تركيا تعلن موعد خروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية

الأحد 31 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحثت أنقرة وكييف، الأحد، آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك الجارية في إسطنبول حول استعدادات شحن الحبوب، معلنة أن خروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية سيكون غداً الاثنين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، بحسب بيان صادر عن الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم لاستكمال الأعمال التقنية، والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.

في السياق، قال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الحرب الروسية.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلا "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف".

كما أضاف "هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب الروسية. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".

والأربعاء، شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.