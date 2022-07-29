سلطات مأرب تحدد تسعيرة مؤقتة بالريال السعودي لـ47 صنفًا من المواد الغذائية بالمحافظة

الجمعة 29 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، اليوم الخميس 28 يوليو/ تموز، عن تسعيرة مؤقتة لعدد من المواد الغذائية بالريال السعودي للحد من تلاعب التجار، في ظل انهيار العملة الوطنية المتصاعد.

وقال عفيف العباب، مدير مكتب الصناعة والتجارة في مدينة مأرب، إن 47 صنفاً أساسياً من المواد الغذائية سوف يتم إعلان أسعارها (جملة) بالريال السعودي.

وأشار العباب إلى أن ذلك يأتي نظراً لعدم استقرار العملة المحلية، وذلك لفترة مؤقتة حتى يتم الحد من الاستغلال والتلاعب.

وتشهد العملة الوطنية انهيارًا مستمرًا أمام العملة الأجنبية وصل معها الدولار أكثر من 1160 ريالاً، والريال السعودي 305 ريالات، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.