سلطات مأرب تحدد تسعيرة مؤقتة بالريال السعودي لـ47 صنفًا من المواد الغذائية بالمحافظة شاهد رد فعل والد التوأم السيامي اليمني بعد نجاح فصلهما رسالة من كيم جونغ لأمريكا قد تقلب العالم: هذا “الردع النووي” فاستعدوا منشقون يعلنون حزباً جديداً في أمريكا.. هل يكون بديلاً عن بايدن وترامب؟ الفريق «المقدشي» يُعلق على قرار تعيين الفريق «الداعري»وزيرا للدفاع السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد الفريق الركن محسن الداعري عاجل صدور قرارات جمهورية مفاجئة منظمة صدى تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة الصحفي المنصوري وتحمل الحوثيين مسؤولية حياته تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بقيادة وزارة الدفاع و القوات المسلحة والامن بمحافظة عدن مارب تبحث مع المجلس النرويجي للاجئين الشراكة الانسانية
أعلن مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، اليوم الخميس 28 يوليو/ تموز، عن تسعيرة مؤقتة لعدد من المواد الغذائية بالريال السعودي للحد من تلاعب التجار، في ظل انهيار العملة الوطنية المتصاعد.
وقال عفيف العباب، مدير مكتب الصناعة والتجارة في مدينة مأرب، إن 47 صنفاً أساسياً من المواد الغذائية سوف يتم إعلان أسعارها (جملة) بالريال السعودي.
وأشار العباب إلى أن ذلك يأتي نظراً لعدم استقرار العملة المحلية، وذلك لفترة مؤقتة حتى يتم الحد من الاستغلال والتلاعب.
وتشهد العملة الوطنية انهيارًا مستمرًا أمام العملة الأجنبية وصل معها الدولار أكثر من 1160 ريالاً، والريال السعودي 305 ريالات، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.