رسالة من كيم جونغ لأمريكا قد تقلب العالم: هذا “الردع النووي” فاستعدوا

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أكد رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسبا لأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، موجهاً رسالة تحذيرية للأخيرة.
كيم يحذر الولايات المتحدة
أدلى كيم بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية في 27 يوليو/تموز، التي تعني أن الكوريتين ما زالتا فعليا في حالة حرب بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية.
ووجه زعيم كوريا الشمالية جيشه بجعل وسائل الردع النووية على أهبة الاستعداد.
وأكد: “أقول مجدداً بوضوح إن كوريا الشمالية مستعدة تماماً لأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة”.
كما هاجم كيم حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وقال إن محاولاتها لتعجيز كوريا الشمالية على نحو استباقي ستقابل برد فعل صارم و”إبادة”.
يذكر أن كوريا الشمالية اختبرت في الشهور الماضية صواريخ فرط صوتية وصواريخ قالت إنها قادرة على حمل أسلحة نووية.