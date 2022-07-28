الفريق «المقدشي» يُعلق على قرار تعيين الفريق «الداعري»وزيرا للدفاع

الخميس 28 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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علق وزير الدفاع السابق الفريق الركن محمد علي المقدشي على قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الفريق الركن محسن محمد الداعري وزيرا للدفاع خلفا له.

وبارك الفريق المقدشي في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك للفريق الداعري على نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيراً لوزارة الدفاع.. متمنيا له كل التوفيق والسداد في المهام الوطنية التي أوكلت إليه.

مأرب برس يعيد نشر نص المنشور :

أبارك لزميلي ورفيق الدرب، الفريق الركن محسن محمد الداعري، بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيراً لوزارة الدفاع، وأتمنى له كل التوفيق والسداد في المهام الوطنية التي أوكلت إليه.

وأتوجه بالتحية والإكبار لأخواني وأبنائي القادة والضباط والصف والجنود الشامخين في مختلف ساحات وثغور الوغى، في كل مترس وخندق، وفي كل جبل وساحل وواد، الأوفياء لله وللوطن، الذين لم تثنهم العوائق والتحديات عن الثبات في مواقعهم ذوداً عن حياض الوطن وكرامته.

وثقتي في كل الرفاق والقادة والجُند، بالثبات على العهد والوعد، والتماسك ووحدة الصف والهدف، لاستكمال تحرير تراب الوطن من مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الايراني، والحفاظ على وحدة القوات المسلحة واستكمال مهمة بنائها وتطوير قدراتها.

وسأظل جنديا مخلصا للوطن مدافعا عنه ومقاتلا تحت لوائه، ممتثلا لأوامر القيادة وملبيا لنداء الواجب، وفياً للمبادئ والأهداف السبتمبرية والأكتوبرية العظيمة.

الخلود للشهداء.. الشفاء للجرحى.. الحرية لكل اسير ومختطف..

النصر لليمن الكبير.