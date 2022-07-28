منشقون يعلنون حزباً جديداً في أمريكا.. هل يكون بديلاً عن بايدن وترامب؟ الفريق «المقدشي» يُعلق على قرار تعيين الفريق «الداعري»وزيرا للدفاع السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد الفريق الركن محسن الداعري عاجل صدور قرارات جمهورية مفاجئة منظمة صدى تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة الصحفي المنصوري وتحمل الحوثيين مسؤولية حياته تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بقيادة وزارة الدفاع و القوات المسلحة والامن بمحافظة عدن مارب تبحث مع المجلس النرويجي للاجئين الشراكة الانسانية الإعلام الاقتصادي يحذر من مجاعة محققة في اليمن بسبب الصراع علاقات مع طالبان والقذافي.. تفاصيل قصة تاجر الموت من السجن للخروج في صفقة محتملة بين روسيا وأمريكا مباراة نارية تنتظر المنتخب اليمني في ربع نهائي كأس العرب للشباب وهوية المنافس لم تعرف بعد
الاسم: الفريق الركن/ محسن محمد حسين الداعري.
· مكان وتأريخ الميلاد: 1965 - جحاف- الضالع.
المؤهلات العلمية:
· دبلوم علوم اجتماعية –جامعة عدن 1988م.
· ثانوية عامة 1982م.
المؤهلات العسكرية :
· بكالوريوس علوم عسكرية - لكلية العسكرية عدن عام 1985م.
· دورة قيادة كتائب مشاه - معهد الثلايا عدن عام 1993م.
· دورة قيادة ألوية مشاه – معهد الثلايا عدن عام 1996م.
· ماجستير علوم عسكرية - كلية القيادة والاركان صنعاء 1998- 2000م.
· زمالة كلية الحرب العليا –الدفعة الثالثة- في العامين 2007- 2008م.
· عدد من الدورات المهنية والتخصصية القصيرة.
المناصب القيادية :
· قائد فصيل مشاه في اللواء22مش م المهرة 1985م.
· قائد سرية مشاه في اللواء 22 مش م المهرة 1987م.
· اركان حرب كتيبة مشاة اللواء22مش م المهرة 1989م.
· ركن عمليات اللواء 22مشاة.
· مدير إدارة عمليات المنطقة الشمالية الغربية م1.
· ركن تدريب لواء الدفاع الجوي بالمنطقة الشمالية الغربية من 2000-2003م.
· رئيس عمليات لواء الدفاع الجوي بالمنطقة الشمالية الغربية من 2003-2010م.
· رئيس اركان اللواء 135مشاة المنطقة الشمالية الغربية عام 2010م.
· قائدا اللواء 122 مشاه بصعده من2010-2012م.
· قائد اللواء 14مدرع بمارب من عام 2012- 2019.
· رئيس هيئة الركن بالعمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية 2019 حتى الان.
· وزير الدفاع 2022
الترقيات والرتب العسكرية:
· ملازم ثاني. 1985 م
· ملازم اول. 1988م
· نقيب. 1990م
· رائد ركن. 1996م
· مقدم ركن. 2001م
· عقيد ركن. 2006م
· عميد ركن. 2011م
· لواء ركن. 2019م
· فريق ركن 2022م
البحوث العلمية:
· عدد من الأوراق البحثية العسكرية.
· بحث نيل شهادة الماجستير من كلية القيادة والاركان صنعاء.
· بحث لنيل زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية العليا صنعاء 2008م.
المشاركة في الحروب :
· المشاركة في حروب صعدة ضد مليشيا الحوثي.
· مقاومة المليشيات الحوثية في مارب بعد الانقلاب.
· إصابة بطلق ناري بالساعد في معركة نصر1 بصرواح في سبتمبر 2016م.
الأوسمة والشهادات التقديرية:
· العديد من الأوسمة والشهادات التقديرية وميداليات التفوق القتالي.