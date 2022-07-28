عاجل صدور قرارات جمهورية مفاجئة

الخميس 28 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والامن.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين الاخوة التالية أسمائهم بالمناصب المبينة قرين اسم كل منهم. ١ ـ اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى الى رتبه فريق.

٢ ـ الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن.

٣ ـ المهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة.

٤ ـ المهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.