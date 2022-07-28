توقيع إتفاقية عمل وتعاون بين جمعية غراس الخير النسوية وإذاعة روافد fm بغيل باوزير

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تم في المركز الثقافي في غيل باوزير بمحافظة حضرموت توقيع إتفاقية عمل وتعاون بين إذاعة روافدfm بغيل باوزير و جمعية غراس الخير النسوية .
وقضت الاتفاقية التي وقعتها رئيسة جمعية غراس الخير النسوية الأستاذة شهباء أحمد والمدير العام لإذاعة روافدfm الى تنفيذ لقاء إذاعي تعريفي بوحدة الاستشارات القانونية الأسرية والدعم النفسي وفلاشات توعويه عن المشروع ونشر أخبار وأنشطة عن المشروع خلال فترات وإذاعة حلقات توعوية تقدمها الوحدة حول الخدمات المقدمة .
وأوضحت رئيسة جمعية غراس أن الأتفاقية تهدف لتعريف المجتمع بالوحدة والخدمات المقدمة و نشر الوعي بين أفراد المجتمع لأبرز القضايا ذات العلاقة بالنساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وبناء آفاق جديدة من خلال ترسيخ ثقافة التعاون والتشارك بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام .
بدوره رحب مدير إذاعة روافد الحوري بالتعاون المشترك بين الجمعية والإذاعة والذي سيخلق روح الشراكة والتفاعل بين المستمع والقضايا المجتمعية الهادفة والتي ستنفذها جمعية غراس الخير النسوية والتي سيتم بثها عبر أثير إذاعة روافد FM وعبر ترددها 88،8 .