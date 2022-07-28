منظمة صدى تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة الصحفي المنصوري وتحمل الحوثيين مسؤولية حياته تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بقيادة وزارة الدفاع و القوات المسلحة والامن بمحافظة عدن مارب تبحث مع المجلس النرويجي للاجئين الشراكة الانسانية الإعلام الاقتصادي يحذر من مجاعة محققة في اليمن بسبب الصراع علاقات مع طالبان والقذافي.. تفاصيل قصة تاجر الموت من السجن للخروج في صفقة محتملة بين روسيا وأمريكا مباراة نارية تنتظر المنتخب اليمني في ربع نهائي كأس العرب للشباب وهوية المنافس لم تعرف بعد صندوق النقد الدولي يكشف عن دولة عربية سجلت أعلى نمو اقتصادي في العالم هذا 5بنوك مركزية خليجية مهمة وكبيرة ترفع أسعار الفائدة استجابة للفيدرالي تحذير من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.. امطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات وفق توقعات الأرصاد اليمنية شبوة.. نقطة أمنية تحظى بتكريم المحافظ بعد احباطها تهريب اسلحة خطيرة واجهزة ووثائق
أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، الإهمال الصحي المتعمد الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق الصحفي توفيق المنصوري، المختطف لديها منذ أكثر من سبع سنوات، ومنعه من الحصول على العلاج.
وقالت المنظمة إنها تلقت بلاغا عاجلاً من أسرة الصحفي المنصوري، يؤكد تدهور حالته الصحية مجدداً، ووصولها مرحلة خطيرة خلال الساعات الماضية، وذلك في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.
وطالبت مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي المنصوري وزملائه دون قيد أو شرط، وتحملها المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفيين المختطفين، مؤكدة تضامنها مع الصحفي المنصوري وأسرته.
وجددت الدعوة للأمم المتحدة و مبعوثها لليمن والبعثات الدولية المختلفة والجهات المهتمة والمعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير، للقيام بأدوارها وتفعيل آلياتها وتحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والأخلاقية في منح الحرية للصحفيين من خلال الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنهم.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثتها في اليمن، لتنفيذ زيارة عاجلة إلى سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، والاسهام في إنقاذ حياة الصحفي توفيق المنصوري، وزملائه المختطفين.
ومساء الأربعاء، أكدت أسرة الصحفي توفيق المنصوري، أنه دخل في وضع صحي حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، ويحتاج نقل عاجل للمستشفى وهو ما يرفضه الحوثيون منذ أشهر.
وحملت زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي وعبدالقادر المرتضى المسؤول عن السجن وشقيقه "أبو شهاب" مشرف السجن المسؤولية الكاملة عن حياة ولدها، مطالبة كل المعنيين بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بالتحرك العاجل للضغط على الحوثيين لنقله إلى المستشفى.