تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بقيادة وزارة الدفاع و القوات المسلحة والامن بمحافظة عدن

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اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس باللجنة العسكرية والامنية المكلفة بالنزول الميداني الى مختلف المناطق والمحاور برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي.
وفي اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، والامن، الى شرح مفصل حول نتائج زياراتهم الميدانية، و اوضاع القوات، وجاهزيتها العالية لتنفيذ كافة المهام الموكلة بكل تفان واخلاص.
و وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي القادة العسكريين والامنيين، امام تطورات الاوضاع، واصلاحات المجلس الجارية لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والامن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الارهاب،
وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بانهاء الانقلاب وتحقيق الامن والاستقرار. واشاد الرئيس بالملاحم التاريخية التي يسطرها رجال القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية في مختلف ميادين البطولة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.