مارب تبحث مع المجلس النرويجي للاجئين الشراكة الانسانية

الخميس 28 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع المدير الاقليمي للمجلس النرويجي للاجئين معين هلال الذي يزور المحافظة والفريق المرافق له، جوانب الشراكة الانسانية بين السلطة المحلية والمجلس، وتدخلات المجلس الانسانية واهمية توسيع الانشطة في ظل توسعها بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

واشاد الوكيل مفتاح، بالتدخلات الانسانية للمجلس النرويجي خاصة في مجالات الايواء والتعليم والمساعدة في تنسيق ادارة عشرة مخيمات للنازحين وتتبع حركة النازحين

..مؤكداً على اهمية توسيع تدخلاتها خاصة فيما يتعلق بسرعة الاستجابة لتغطية احتياجات الاسر النازحة المنكوبة جراء السيول والعواصف الرملية التي شهدتها المحافظة خلال الاسابيع الماضية، في ظل تقاعس وتباطؤ الاستجابة من شركاء العمل الانساني للنداء الانساني لتدخلات طارئة لتوفير الاحتياجات الاساسية للاسر المنكوبة.

وشدد الدكتور مفتاح، على اهمية التركيز على التدخلات الانسانية ذات البعد التنموي الى جانب التدخلات الطارئة من اجل مساعدة النازحين والمجتمع المضيف على الصمود في ظل تزايد المعاناة بسبب التدهور في الوضع الاقتصادي للبلاد.

من جانبه اشاد المدير الاقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة لتسهيل عمل وتدخلات المجلس النرويجي الانساني..

مؤكدا ان زيارته للمحافظة تهدف الى تعزيز الشراكة الانسانية وتوسيع التدخلات، ومناقشة المشاريع الجديدة التي يعتزم المجلس تنفيذها من اجل تخفيف معاناة النازحين والتي تشمل الايواء والتعليم، والمياه، والاصحاح البيئي، والحماية.