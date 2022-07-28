مباراة نارية تنتظر المنتخب اليمني في ربع نهائي كأس العرب للشباب وهوية المنافس لم تعرف بعد

الخميس 28 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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لم يعرف بعد هوية المنتخب الذي سيواجه المنتخب اليمني في الدور القادم من كأس العرب للشباب الجارية في السعودية.

وسنتنظر الجماهير اليمنية التي آزرت منتخبها بشكل لافت في المباراة السابقة امام الامارات والتي اتتهت بفوز اليمن 3-1 ، ستنتظر انتهاء ما تبقى من مباريات دور المجوعات في البطولة التب تختتم اليوم.

وتأهل المنتخب اليمني رسميا للدور القادم من البطولة العربية (دور ربع النهائي) مستفيدا من فوز المنتخب الجزائري بثلاثة اهداف مقابل هدف للمنتخب الليبي الذي ودع البطولة.

و تأهل المنتخب اليمني كأفضل منتخب ثاني بعد ضمان تفوقه على بقية فرق المجموعات الست برصيد 3 نقاط وبفارق الاهداف (موجب واحد).

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الست مباشرة لدور الثمانية اضافة الى افضل منتخبين حصدا المركز الثاني من بين منتخبات المجموعات الست.

والمنتخبات التي تأهلت حتى الان هي السعودية،الاردن، الجزائر، مصر ، اليمن، فيما يحتدم الصراع على باقي البطاقات بين تونس والبحرين في المجموعة الخامسة والمغرب وفلسطين في المجموعة السادسة والأخيرة.

ويتوقع ان يواجه المنتخب اليمني، المنتخب السعودي او الاردني في ربع النهائي يوم الاحد القادم، مع ترجيح لقائه السعودية بسبب ان الاردن كانت ضمن مجموعته (الثانية) في دور المجموعات، حيث انتهاء لقاء اليمن والارن بفوز الاخيرة 1-0 وتأهلت كمتصدرة للمجموعة، اما السعودية فتأهلت كمتصدرة للمجموعة الاولى التي تضم موريتانيا والعراق.