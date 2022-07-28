شبوة.. نقطة أمنية تحظى بتكريم المحافظ بعد احباطها تهريب اسلحة خطيرة واجهزة ووثائق تقرير- فرج البحسني يتجاوز صلاحياته ويواصل مسلسل العبث والفساد في حضرموت بشرى سارة لعشاق المانجا.. 10 فوائد ستجعلك تدمن عليها ليفربول يسقط أمام سالزبورج مليشيات الحوثي تفاجئ طلاب المدارس في مناطق سيطرتها بخبر صادم واشنطن توجه دعوة جديدة للأطراف اليمنية بشأن تمديد الهدنة مليشيات الحوثي تشعل فتيل حرب جديدة بين ابناء قبائل هذه المحافظة - حصيلة أولية للضحايا بسبب التعذيب…. أسرة الصحفي توفيق المنصوري تؤكد تدهور صحته وتطالب بتحرك عاجل لإنقاذه خروقات الحوثي.. الجيش يعلن إستشهاد وإصابة 27 جنديا بنيران المليشيات خلال 48 ساعة هكذا استحوذت عائلة سعودية شهيرة على أضخم حصة في شركة إسرائيلية
كرم محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اليوم، قائد وأفراد نقطة مفرق مرخة واسط التابعة للواء الخامس - دفاع شبوة، التي تمكنت ليلة الأمس من ضبط خلية مكونة من عدد الأفراد المُشتبهين، والعثور على ما تخفيه الخلية من أسلحة خطيرة متنوعة وأجهزة ووثائق أخرى.
ووفق اعلام المحافظ فقد ثمن العولقي الحس واليقظة الأمنية العالية لقائد وأفراد النقطة من خلال حرصهم على القيام بِواجبهم الوطني على أكمل وجه؛ وبكل تفاني وإخلاص.
وأكد محافظ شبوة " حرصه بِتكريم المتفانين في أعمالهم في النقاط الأمنية؛ ومؤسسات الدولة بشكلٍ عام، بِما يُسهم في النهوض بواقع المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولتكن شبوة أنموذجًا يحتذى بِه.
وثمن المحافظ جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ بمديرية مرخة ومختلف مُديريات المحافظة، بِالتنسيق وضبط الخلايا؛ والأسلحة الخطيرة والذخائر الممنوعة، وإيصالها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
واعتبر إنَّ تكريم قائد وأفراد نقطة مفرق مرخة واسط التابعة للواء الخامس - دفاع شبوة؛ تكريمًا لِكل منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، مُشددًا على رفع مستوى الأداء الأمني؛ لِترسيخ قواعد الأمن وتثبيت الاستقرار والسكينة العامة.