شبوة.. نقطة أمنية تحظى بتكريم المحافظ بعد احباطها تهريب اسلحة خطيرة واجهزة ووثائق

الخميس 28 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كرم محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اليوم، قائد وأفراد نقطة مفرق مرخة واسط التابعة للواء الخامس - دفاع شبوة، التي تمكنت ليلة الأمس من ضبط خلية مكونة من عدد الأفراد المُشتبهين، والعثور على ما تخفيه الخلية من أسلحة خطيرة متنوعة وأجهزة ووثائق أخرى.

ووفق اعلام المحافظ فقد ثمن العولقي الحس واليقظة الأمنية العالية لقائد وأفراد النقطة من خلال حرصهم على القيام بِواجبهم الوطني على أكمل وجه؛ وبكل تفاني وإخلاص.

وأكد محافظ شبوة " حرصه بِتكريم المتفانين في أعمالهم في النقاط الأمنية؛ ومؤسسات الدولة بشكلٍ عام، بِما يُسهم في النهوض بواقع المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولتكن شبوة أنموذجًا يحتذى بِه.

وثمن المحافظ جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ بمديرية مرخة ومختلف مُديريات المحافظة، بِالتنسيق وضبط الخلايا؛ والأسلحة الخطيرة والذخائر الممنوعة، وإيصالها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

واعتبر إنَّ تكريم قائد وأفراد نقطة مفرق مرخة واسط التابعة للواء الخامس - دفاع شبوة؛ تكريمًا لِكل منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، مُشددًا على رفع مستوى الأداء الأمني؛ لِترسيخ قواعد الأمن وتثبيت الاستقرار والسكينة العامة.