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بشرى سارة لعشاق المانجا.. 10 فوائد ستجعلك تدمن عليها

الخميس 28 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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مع بدء موسم المانجا ، ذكر الدكتور جمال شعبان فوائدها التي لا تحصى، وفيما يلي البعض منها.

  1. غنية بالعناصر الغذائية المانجا منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها غنية بالعناصر الغذائية خاصة فيتامين C، الذي يساعد على المناعة وامتصاص الحديد ونمو الخلايا وإصلاحها.
  2. 2. منخفضة السعرات الحرارية يحتوي كوب واحد (165 غراما) من المانجا على أقل من 100 سعرة حرارية. وتجعل كثافته المنخفضة من السعرات الحرارية خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، بينما لا تزال تشعر بالشبع والرضا.
  3. 3. قد تساعد في منع مرض السكري طالما أنك تأكل المانجا الطازج بكميات معتدلة ، فمن المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. ضع في اعتبارك أن المانجو الطازج لا تحتوي على الكثير من السكر مثل المانجو المجفف.
  4. 4. نسبة عالية من المركبات النباتية الصحية تحتوي المانجا على أكثر من اثني عشر نوعا مختلفا من مادة البوليفينول، بما في ذلك المنجيفيرين، وهو قوي بشكل خاص. تعمل مادة البوليفينول كمضادات للأكسدة داخل جسمك.
  5. 5. تحتوي على العناصر الغذائية المقوية للمناعة المانجا مصدر جيد لحمض الفوليك، والعديد من فيتامينات ب ، وكذلك فيتامينات أ ، ج ، ك ، هـ - وكلها قد تساعد في تعزيز المناعة.
  6. 6. تدعم صحة القلب تحتوي المانجا على المغنيسيوم والبوتاسيوم والمانجيفرين المضاد للأكسدة ، والتي تدعم جميعها وظائف القلب الصحية.
  7. 7. قد تحسن صحة الجهاز الهضمي تحتوي المانجا على إنزيمات هضمية وماء وألياف غذائية ومركبات أخرى تساعد في جوانب مختلفة من صحة الجهاز الهضمي.
  8. 8. قد تدعم صحة العين تحتوي المانجا على لوتين وزياكسانثين وفيتامين أ، وكلها تدعم صحة العين. قد يحمي اللوتين والزياكسانثين عينيك من أشعة الشمس ، في حين أن نقص فيتامين أ يمكن أن يسبب مشاكل في الرؤية.
  9. 9. قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان قد تقاوم بوليفينول المانجو الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك سرطان القولون والرئة والبروستاتا والثدي والعظام.
  10. 10. متعددة الاستخدامات وسهلة الإضافة المانجا لذيذة، ويمكنك الاستمتاع بها بعدة طرق. ومع ذلك، فهي تحتوي على سكر أكثر من بعض الفواكه الأخرى، لذلك ضع في اعتبارك الاستمتاع بالمانجو باعتدال
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