ليفربول يسقط أمام سالزبورج

الخميس 28 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في فخ الخسارة أمام ريد سالزبورج بهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الطرفين للموسم الجديد 2022-2023.

ثم فاجأ فريق ريد بول سالزبورج، منافسه ليفربول بهجوم مكثف بحثاً عن هدف التقدم المبكر في اللقاء.

وفي الدقيقة 31، نجح بنيامين سيسكو في تسجيل الهدف الأول لفريق ريد سالزبورج داخل شباك ليفربول.

بدأ فريق ليفربول الشوط الثاني، بهجوم كاسح من أجل إدراك التعادل امام ريد بول سالزبورج.

وفي الدقيقة 60 ودفع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بثمانية لاعبين في تشكيل ليفربول، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

حاول ليفربول تعديل النتيجة أمام سالزبورج، رغم التبديلات الهجومية لكن لم ينجح في الوصول إلي شباك الأخير.

ظلت المباراة سجالا بين ليفربول وريد بول سالزبورج، حتي صافرة النهاية بفوز الأخير 0-1وديا.