مليشيات الحوثي تفاجئ طلاب المدارس في مناطق سيطرتها بخبر صادم

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رفعت مليشيات الحوثي قيمة الرسوم الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي في المدارس الحكومية، مع بداية التسجيل للعام الدراسي الجديد 2022/2023م.
وتداول ناشطون إعلانات لعدد من المدارس الحكومية والتي أظهرت فرض مليشيات الحوثي على أولياء أمور الطلاب دفع ثمانية آلاف ريال على كل طالب للترم الواحد بمعدل 16 ألف ريال خلال العام تحت مسمى مساهمة مجتمعية.
كما عممت المليشيات على مديري ووكلاء المدارس في مناطقها الحضور برفقة رؤساء مجالس الآباء من أجل إبلاغهم بالجبايات المفروضة على الطلاب، والتي تضاف إلى رسوم التسجيل العادية والتي تتراوح بين 500 إلى ألف ريال على كل طالب.
ويتعرض التعليم في مناطق الحوثي لتدمير ممنهج بدءاً من المناهج التي تعرضت للتعديل والتحريف وحشوها بمواد طائفية، تتنافى مع العقيدة وتحض على الكراهية والعنف، وتستخدمها المليشيات كوسيلة للتحشيد والتجنيد في صفوفها.