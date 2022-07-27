واشنطن توجه دعوة جديدة للأطراف اليمنية بشأن تمديد الهدنة

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية، دعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة في اليمن والتي تنتهي في الثاني من أغسطس القادم.
وقالت الخارجية الأمريكية في حسابها على تويتر، إن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والمبعوث الأمريكي الخاص إلي اليمن تيمو ليندركينج، التقيا عضو المجلس الرئاسي اليمني، فرج البحسني في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد لينركينج أنه من الضروري أن يمدد الطرفان الهدنة وأن يواصلوا دعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.
وقال المبعوث الأمريكي: "لقد أظهرت الحكومة القيادة بشأن الهدنة".
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى مساندتها للمجلس الرئاسي في البلاد.