مليشيات الحوثي تشعل فتيل حرب جديدة بين ابناء قبائل هذه المحافظة - حصيلة أولية للضحايا

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت مصادر محلية في محافظة المحويت، شمال غرب اليمن، بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الأربعاء، بمواجهة مسلحة تغذيها مليشيا الحوثي الإرهابية بين القبائل.

ولفتت إلى أن مواجهات مسلحة دارت بين قبائل الأهجر والحيفتين، في مديرية ضلاع أعلى، بسبب خلافات قبَلية حول حفر بئر للمياه.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية ممثلة في القيادي الحوثي المدعو "حنين قطينة"، ضالعة في تغذية الصراع.

وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرين من قبيلة الحيفتين.

وتعمل مليشيا الحوثي على إشعال فتيل الخلافات بين القبائل في مناطق سيطرتها، ضمن سياسات المليشيا الرامية إلى إضعافها وسهولة السيطرة عليها وإخضاعها.