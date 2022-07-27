بسبب التعذيب…. أسرة الصحفي توفيق المنصوري تؤكد تدهور صحته وتطالب بتحرك عاجل لإنقاذه

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قالت أسرة الصحفي توفيق المصوري في بلاغ رسمي إن معلومات مؤكدة تفيد أن حياة توفيق في خطر ويحتاج نقل عاجل للمستشفى وهو ما يرفضه الحوثيون منذ أشهر، مع العلم أنه وطوال سنوات السجن تدهورت حالته الصحية وظهرت عليه أعراض أمراض مزمنة قاتلة بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له مع زملائه بالإضافة إلى حرمانهم من الغذاء ومن التعرض للشمس وحرمانهم من الرعاية الصحية أو الحصول على الأدوية.

وجاء ذلك البلاغ إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، ومنظمة الصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي، وإلى كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الراية والتعبير .

وأكدت أسرة الصحفي المختطف في سجون المليشيات الانقلابية، أنه دخل في وضع صحي حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وأوضحت أنه قد سبق للمدعو "أبو شهاب المرتضى" المشرف المباشر على السجن بتهديده مع زملائه بقتلهم بالموت البطيئ داخل السجن، معتبرة إصراره على حرمانه من العلاج هو تنفيذ لذلك التهديد وارتكاب لجريمة قتلهم مع سبق الإصرار والترصد.

وحملت الأسرة عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين وعبدالقادر المرتضى المسؤول عن السجن وشقيقه "أبو شهاب" مشرف السجن المسؤولية الكاملة عن حياة ولدها، مطالبة كل المعنيين بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بالتحرك العاجل للضغط على الحوثيين لنقله إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية الكاملة له كحق أساسي كفلته كل المواثيق والأعراف والقوانين المحلية والدولية.