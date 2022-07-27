خروقات الحوثي.. الجيش يعلن إستشهاد وإصابة 27 جنديا بنيران المليشيات خلال 48 ساعة

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، إستشهاد وإصابة 27 جنديا بنيران جماعة الحوثي، بعدد من الجبهات القتالية، بالرغم من الهدنة الأممية بين الطرفين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له على موقع تويتر، إن خمسة جنود استشهدوا وأصيب 22 آخرين، خلال إرتكاب جماعة الحوثي، 212 خرقا للهدنة الأممية، يومي الاثنين والثلاثاء (25- 26 يوليو) في جبهات محافظات الحديدة وحجة وتعز والضالع وأبين وصعدة والجوف ومارب.

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 212 خرقا للهدنة الأممية، يومي الاثنين والثلاثاء (25- 26 يوليو) في جبهات محافظات الحديدة وحجة وتعز والضالع وأبين وصعدة والجوف ومارب.

وأضاف أن الخروقات الحوثية، تنوّعت بين 62 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و49 خرقاً غرب حجة، و32 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و26 خرقاً في جبهات محور تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و8 خروقات شرق حزم الجوف، و7 خروقات في جبهات محور الضالع، وخرقان في محور صعدة، وخرقاً في محور أبين.

وبحسب المركز، فقد تنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، بالإضافة إلى استحداث مواقع ومرابض مدفعية، وحفر خنادق وشق طرقات فرعية، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.