هكذا استحوذت عائلة سعودية شهيرة على أضخم حصة في شركة إسرائيلية مركز المعلومات ينشر حصاد الانتهاكات التي طالت المدنيين في تعز خلال يونيو الماضي وكيل قطاع الحج والعمرة ينتزع امتيازات جديدة للمعتمرين اليمنيين والسعودية تشيد بمكتب حجاج اليمن.. تفاصيل الحكومة تكشف عن أموال كبيرة حصل عليها الحوثيون خلال فترة الهدنة وتؤكد: تكفي لتغطية مرتبات الموظفين والمتقاعدين بحضور الجميع وغياب عيدروس.. المجلس الرئاسي يناقش ملف المشاريع الجارية والمرتقبة في 7 قطاعات حيوية البنك المركزي اليمني يعلن تلقيه اشارات ايجابية من السعودية حول موعد الوديعة الجديدة حزب الإصلاح يعلن تعرض أحد مقراته لعمل إرهابي جبان اعتراف صريح لـ قائد مليشيات حزب الله حول المشاركة في حرب اليمن عاجل: التربية بصنعاء تعلن نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 86% لاعب يمني يلفت الأنظار في مباراة اليمن والامارات ويتجه للاحتراف في الخليج
أصبحت أداة استثمار عائلية سعودية تربطها علاقات بأكبر بنك إسلامي في العالم أكبر مساهم في شركة بيانات التنقل الإسرائيلية "أوتونومو تكنولوجيز"، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ"، .
وقالت الوكالة إن "شركة ميثاق كابيتال، التابعة لعائلة الراجحي، ومقرها الرئيسي في الرياض، زادت مؤخرا من حصتها في الشركة التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها إلى 20.41 في المئة، وفقا لإيداع تنظيمي بتاريخ 20 يوليو".
ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية بين إسرائيل والسعودية، على الرغم من أنه يعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية. ونقلت الوكالة عن العضو المنتدب لشركة ميثاق كابيتال، محمد آصف سيماب، قوله: "نحن نحب الابتكار وثقافة التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل، ونحاول إيجاد طرق للاستفادة من ذلك كجزء من عمليتنا الاستثمارية، نحن محايدون تجاه الدول والقطاعات".
وقالت "أوتونومو تكنولوجيز" في بيان لها: "نحن على دراية بميثاق ونرى أن زيادة حصتها هي تأييد لتقنيات واستراتيجية أوتونومو". وأسست عائلة الراجحي مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، كما أن شركة "ميثاق كابيتال" هي بالفعل أكبر مساهم في شركة الإعلانات الرقمية الإسرائيلية "تريمور إنترناشيونال"، المدرجة في بورصة لندن، وفقا لبيانات بلومبرغ.