هكذا استحوذت عائلة سعودية شهيرة على أضخم حصة في شركة إسرائيلية

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أصبحت أداة استثمار عائلية سعودية تربطها علاقات بأكبر بنك إسلامي في العالم أكبر مساهم في شركة بيانات التنقل الإسرائيلية "أوتونومو تكنولوجيز"، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ"، .

وقالت الوكالة إن "شركة ميثاق كابيتال، التابعة لعائلة الراجحي، ومقرها الرئيسي في الرياض، زادت مؤخرا من حصتها في الشركة التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها إلى 20.41 في المئة، وفقا لإيداع تنظيمي بتاريخ 20 يوليو".

ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية بين إسرائيل والسعودية، على الرغم من أنه يعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية. ونقلت الوكالة عن العضو المنتدب لشركة ميثاق كابيتال، محمد آصف سيماب، قوله: "نحن نحب الابتكار وثقافة التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل، ونحاول إيجاد طرق للاستفادة من ذلك كجزء من عمليتنا الاستثمارية، نحن محايدون تجاه الدول والقطاعات".

وقالت "أوتونومو تكنولوجيز" في بيان لها: "نحن على دراية بميثاق ونرى أن زيادة حصتها هي تأييد لتقنيات واستراتيجية أوتونومو". وأسست عائلة الراجحي مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، كما أن شركة "ميثاق كابيتال" هي بالفعل أكبر مساهم في شركة الإعلانات الرقمية الإسرائيلية "تريمور إنترناشيونال"، المدرجة في بورصة لندن، وفقا لبيانات بلومبرغ.