مركز المعلومات ينشر حصاد الانتهاكات التي طالت المدنيين في تعز خلال يونيو الماضي

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC عن توثيقه 58 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر يونيو الماضي 2022م، تسببت مليشيا الحوثي بوقوع 22 حالة منها وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بوقوع 29 حالة أخرى فيما تسبب الجيش الحكومي بوقوع 4 حالات ومسلحين مجهولين بحالتين وتسببت قوات طارق صالح بحالة واحدة.

وقال المركز في تقريره الشهري المعنون ب"تعز .. هدنة لحرب مستمرة " أن فريقه الميداني وثق مقتل 18 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأة واحدة، تسببت مليشيات الحوثي بمقتل 9 منهم بينهم 4 أطفال وامرأة واحدة.

حيث قتل الحوثيون امرأة برصاص مباشر، وطفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم ارضي فيما أعدم الحوثيون 3 مدنيين من فئة المهمشين وتسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثي بمقتل طفلين.

وقتل 8 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة، كما قتل مدني واحد برصاص افراد في الجيش الحكومي، وقتل اخر برصاص مسلحين مجهولين.

وتمكن فريق المركز الميداني من رصد إصابة 24 مدنيا، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 8 مدنيين منهم بينهم طفل وامرأة وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بإصابة 15 مدنيا منهم، حيث تسبب قناصون حوثيون بإصابة 4 مدنيين بينهم امرأة وتسببت الألغام الحوثية بإصابة 4 مدنيين بينهم طفل.

وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بإصابة 13 مدنيا برصاص مباشر، فيما أصيب مدنيين اثنين جراء الاعتداء عليهما من قبل مسلحين خارج إطار الدولة، وأصيب طفل واحد جراء الاعتداء عليه من قبل قوات طارق صالح..

ووثق الفريق الميداني للمركز 3 حالات اختطاف ارتكب اثنتان منها مسلحون خارج إطار الدولة وواحدة ارتكبها افراد يتبعون فصائل متعددة في الجيش الحكومي، وحالة اعتداء واحدة ارتكبها افراد في الجيش الحكومي.

ورصد الفريق الميداني 12 حالة تضرر لممتلكات عامة وخاصة، 5 حالات منها لممتلكات عامة وتم توثيق 7 حالات انتهاك لممتلكات خاصة.

وتناول التقرير الوضع العام في محافظة تعز والذي يعد وضعا أمنيا متقلبا، بين استمرار تهديد الحصار الذي جعل الهدنة المعلنة برعاية اممية أكثر هشاشه، وجعل الوضع الأمني مترديا، وشهد القطاع التجاري معاناة مزدوجة من رفع الاتاوات إلى وجود مجاميع مسلحة تفرض قوانينها الخاصة خارج نظام الدولة، مع صعوبة نقل البضائع وحركة المواطنين، جراء إصرار مليشيا الحوثي على اغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية والامعان في زيادة معاناة المواطنين.

كما تطرق التقرير الى الهدنة الهشة التي لاتزال محافظة تعز خارج اطارها، وخارج النظام الموحد لأي سلطة، حيث مثلت الأعلى في رصد الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وفق رصد الجيش الحكومي والتي وصل لما يقارب الالف خرقا طالت مواقع للجيش وجبهات مختلفة بالإضافة الى احياء سكنية ومناطق ذات كثافة سكانية أدت الى سقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.