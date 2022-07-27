وكيل قطاع الحج والعمرة ينتزع امتيازات جديدة للمعتمرين اليمنيين والسعودية تشيد بمكتب حجاج اليمن.. تفاصيل

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، صباح اليوم بمكة المكرمة، مع وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي الدكتور عبدالعزيز وزان، إجراءات تنظيم موسم العمرة للعام ١٤٤٤هـ، وصلاحية مدة إقامة المعتمر اليمني لثلاثة أشهر في الأراضي المقدسة.

وفي بداية اللقاء ثمَّن سعادة الوكيل مختار الرباش للأشقاء في المملكة العربية السعودية جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، مهنئًا إياهم على نجاح موسم الحج ١٤٤٣هـ، بتميز، وترتيب عالي المستوى.

بدوره أثنى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة السعودي الدكتور عبدالعزيز وزان على نجاح وتميز مكتب شؤون حجاج اليمن ومتابعته الدائمة لخدمة حجاج ومعتمري اليمن.

وجرى في اللقاء تقييم مواسم العمرة السابقة والاستفادة من الملاحظات التي رافقت عملية تسجيل ونقل المعتمرين وتقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى تسريع اعتماد شركات العمرة العالقة في نظام الخارجية، ووضع آلية لتسهيل إجراءاتها.

كما ناقش الطرفان مستجدات موسم العمرة الحالي ١٤٤٤هـ والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، وأبرزها تمديد فترة إقامة المعتمر من شهر إلى ثلاثة أشهر في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.