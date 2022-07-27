الحكومة تكشف عن أموال كبيرة حصل عليها الحوثيون خلال فترة الهدنة وتؤكد: تكفي لتغطية مرتبات الموظفين والمتقاعدين

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 242

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية التي تحصلتها مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة خلال الهدنة بلغت ١٠٥مليار ريال.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا، هانس غروندبرغ، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبحث اللقاء التطورات على الساحة الوطنية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهدنة الأممية، والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم، المبني على المرجعيات المتفق عليها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وخلال اللقاء، اطلع الوزير بن مبارك على الجهود التي يقوم بها المبعوث الاممي، لاستكمال عناصر الهدنة الاممية، وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر عن مدينة تعز، وإيقاف الخروقات الحوثية في مختلف الجبهات.

وأكد بن مبارك، أنه ومنذ اليوم الأول للهدنة، التزمت الحكومة اليمنية بكافة بنود الهدنة وقدمت كل ما يمكنه أن يوفر ظروف إيجابية لإنجاحها في ظل تعنت واضح وعدم التزام من قبل مليشيا الحوثي بل ونشر مغالطات وأكاذيب يسهل فضحها بالحقائق والأرقام التي اصبحت واضحة لأبناء شعبنا وللمجتمع الدولي.

كما تطرق إلى الهجوم الوحشي الذي قامت به المليشيات الحوثية على حي زيد الموشكي في مدينة تعز، وأسفر عن وفاة وإصابة ١٣ طفلا، مؤكداً أن ذلك يقدم دليلاً آخر على استهانت هذه المليشيا بدماء اليمنيين.

كما استعرض وزير الخارجية ما تم تنفيذه من عناصر الهدنة، حيث تم تسيير ٢٠ رحلة بين صنعاء وعمان ورحلتين بين صنعاء والقاهرة حتى تاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٢.

وقال إن الرحلات نقلت أكثر من ١٠ إلف مسافر رغم العراقيل التي اختلقتها مليشيا الحوثي في اللحظات الأخيرة قبل تسيير أول رحلة واستمرت في ذلك.

وأضاف، أن عدد سفن المشتقات النفطية، الداخلة إلى ميناء الحديدة، بلغت حتى تاريخ ٢١ يوليو، ٢٦ سفينة بإجمالي أكثر من ٧٢٠ الف طن من المشتقات النفطية إضافة إلى ٧ سفن أخرى تم استلام ملفاتها من مكتب المبعوث الخاص.

وأوضح أن الرسوم الجمركية والضريبية على هذه المشتقات التي تحصلتها مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة بلغت 105 مليار ريال يمني تكفي لتغطية الجزء الأكبر من المرتبات الشهرية لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلا انها أستمرت في جبايتها وحرمان الموظفين منها.

وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أوضح وزير الخارجية، أن المليشيات الحوثية تمارس خروقاتها بمعدل ٥٠ خرقاً يومياً تتنوع بين القصف المدفعي وعمليات القنص واستحداثات عسكرية ونقل وتحشيد للقوات وتحليق الطيران المسير.

وذكر بن مبارك أنه نتج عن تلك الخروقات خلال فترة الهدنة ٨١ شهيداً و٣٣١ جريحا، في خرق واضح لها وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام، مؤكداً مواصلة جهوده لتنفيذ بنود الهدنة الأممية وفي مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز وباقي المدن اليمنية.

كما عبر غروندبرغ عن أمله في أن يكون ذلك منطلقاً للدفع بعملية السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني.