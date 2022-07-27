الحكومة تكشف عن أموال كبيرة حصل عليها الحوثيون خلال فترة الهدنة وتؤكد: تكفي لتغطية مرتبات الموظفين والمتقاعدين بحضور الجميع وغياب عيدروس.. المجلس الرئاسي يناقش ملف المشاريع الجارية والمرتقبة في 7 قطاعات حيوية البنك المركزي اليمني يعلن تلقيه اشارات ايجابية من السعودية حول موعد الوديعة الجديدة حزب الإصلاح يعلن تعرض أحد مقراته لعمل إرهابي جبان اعتراف صريح لـ قائد مليشيات حزب الله حول المشاركة في حرب اليمن عاجل: التربية بصنعاء تعلن نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 86% لاعب يمني يلفت الأنظار في مباراة اليمن والامارات ويتجه للاحتراف في الخليج وفود من 12 دولة عربية تتجه إلى دمشق دول الاتحاد الأوروبي تتخذ قراراً طارئاً بسبب أزمة الطاقة.. بوتين يخنق أوروبا بطولة كأس العرب.. اليمن يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي
ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، في العاصمة المؤقتة عدن ملف الإصلاحات المؤسسية والتدخلات الإنمائية الدولية في قطاعات البنى التحتية والخدمية.
وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي،وفق وكالة سبأ.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقرير من مستشار مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح، حول التدخلات الأممية الإنمائية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية.
وأظهر التقرير المشاريع الجارية والمرتقبة في سبعة قطاعات حيوية، بينها الطرق الحضرية والريفية، والصرف الصحي، والطاقة الشمسية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية.
وأشاد المجلس في هذا السياق بدور مكتب المشروعات الأممية في اليمن، وجهود عامليه وأهمية التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية في برمجة الأولويات بمختلف القطاعات.
كما ناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله على صعيد الإصلاحات، وتطبيع الأوضاع الإدارية، وتحسين الخدمات في بعض المحافظات.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة.