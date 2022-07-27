بحضور الجميع وغياب عيدروس.. المجلس الرئاسي يناقش ملف المشاريع الجارية والمرتقبة في 7 قطاعات حيوية

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، في العاصمة المؤقتة عدن ملف الإصلاحات المؤسسية والتدخلات الإنمائية الدولية في قطاعات البنى التحتية والخدمية.

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي،وفق وكالة سبأ.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقرير من مستشار مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح، حول التدخلات الأممية الإنمائية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية.

وأظهر التقرير المشاريع الجارية والمرتقبة في سبعة قطاعات حيوية، بينها الطرق الحضرية والريفية، والصرف الصحي، والطاقة الشمسية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية.

وأشاد المجلس في هذا السياق بدور مكتب المشروعات الأممية في اليمن، وجهود عامليه وأهمية التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية في برمجة الأولويات بمختلف القطاعات.

كما ناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله على صعيد الإصلاحات، وتطبيع الأوضاع الإدارية، وتحسين الخدمات في بعض المحافظات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة.